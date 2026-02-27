Ecuador captura a cinco presuntos disidentes de las FARC en zona fronteriza con Colombia

2 minutos

Quito, 27 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas ecuatorianas informaron este viernes de la captura de cinco presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de la exguerrilla Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La operación se ejecutó en el sector Telembí, municipio Eloy Alfaro, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Entre los aprehendidos figuran los colombianos Andrés Camilo M. Q., alias ‘Yapa’. Bryan Andrés G. P. (‘Charrasco’) y Yorlando L. F., (‘Dairon’), así como los ecuatorianos Jordan David A. M. (‘Jordan’) y Henry Alberto B. R., alias ‘Felipe’.

Los detenidos estarían vinculados a actividades de narcotráfico, minería ilegal y acciones de amedrentamiento a la población civil, como parte de los intentos de esta estructura por consolidar corredores criminales en la frontera norte, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Esta célula formaría parte de la estructura liderada por alias ‘Culón’, capturado un día antes, lo que representa una afectación directa a la línea de mando y coordinación operativa de esta organización armada irregular, agregó.

Durante la intervención se decomisó «un importante arsenal de guerra que incluía fusiles de asalto, subametralladora, cargadores, centenares de municiones de distintos calibres, chalecos tácticos y otros elementos de uso militar, evidenciando la capacidad armada con la que pretendían operar en territorio ecuatoriano y poner en riesgo la vida de los ciudadanos», detalló.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

