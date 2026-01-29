Ecuador crea una experiencia inmersiva que difunde el legado del sombrero de paja toquilla

Quito, 28 ene (EFE).- El sombrero de paja toquila de Ecuador, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tiene desde este miércoles una experiencia inmersiva para conocer la historia y legado de este artículo, según informó en un comunicado la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), patrocinadora de esta iniciativa.

El Museo del Sombrero Paja Toquilla, ubicado en la ciudad de Montecristi, inauguró el espacio ‘Explora Toquilla’, una ventana digital a través de gafas de realidad virtual para que los visitantes recorran en cinco minutos las comunidades rurales en donde nace esta tradición.

Los usuarios pueden conocer de cerca los puntos históricos, las técnicas de tejido y el legado cultural de las familias artesanas, además de explorar los principales atractivos turísticos del cantón (municipio) de Montecristi en un formato digital innovador.

La iniciativa está liderada por el municipio de Montecristi con el financiamiento de la OEI, lo que según el organismo internacional, «marca un hito en la transformación digital de la cultura en el país.

El proyecto, denominado ‘Montecristi creativa: transformación digital del tejido de paja toquilla’, se destacó a nivel regional como la única propuesta ecuatoriana beneficiaria del Fondo Concursable para la Transformación Digital de la OEI.

Su objetivo central es salvaguardar el arte ancestral del tejido del sombrero de paja toquilla mediante el uso de herramientas de vanguardia como la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada (RA).

Esta iniciativa contempla la trazabilidad tecnológica más allá de la experiencia visual. El proyecto beneficia directamente a más de 1.200 artesanas y artesanos, fortaleciendo su conexión con nuevos mercados.

Una de las innovaciones más relevantes de ‘Montecristi Creativa’ es la implementación de un sistema de certificación mediante códigos QR.

Por primera vez, los compradores podrán escanear cada sombrero para conocer la identidad del artesano o artesana detrás de la obra, garantizando la autenticidad del producto y protegiendo el patrimonio frente a la competencia internacional. EFE

