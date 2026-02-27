Ecuador declara estado de emergencia en ocho de sus 24 provincias por temporada invernal

3 minutos

(Actualiza con información sobre decreto del presidente, Daniel Noboa)

Quito, 27 feb (EFE).- Ecuador declaró el estado de emergencia regional en ocho de sus 24 provincias ante el impacto de la temporada invernal, que ha dejado tres fallecidos y más de 19.000 afectados desde el pasado 1 de enero.

La emergencia, que durará 90 días, aplica en las provincias del Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Loja, informó este viernes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La medida se adoptó debido a los daños causados por las lluvias en la población, la red vial, la infraestructura pública y los medios de subsistencia.

Tras la declaratoria de emergencia regional, el jefe de Estado, Daniel Noboa, declaró como «prioridad nacional» la ejecución articulada e inmediata de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los efectos derivados de la época lluviosa en las mencionadas provincias y en las que están bajo distintos niveles de alerta.

Asimismo, instó a los gobiernos locales a priorizar, en el ámbito de sus competencias, la ejecución y actualización de sus planes de prevención y demás acciones de respuesta ante la situación.

Las lluvias han dejado 1.314 personas damnificadas y también han afectado a 4.965 viviendas, once puentes y 18,70 kilómetros de vías.

La provincia con mayor número de personas afectadas es Guayas, con 10.052, seguida de Esmeraldas (3.018), El Oro (2.244), Los Ríos (1.239), Chimborazo (1.098), Manabí (743), Loja (604) y Santa Elena, con 382 personas afectadas.

Desde comienzos de año, las emergencias más frecuentes han sido deslizamientos de tierra (39,11 %), inundaciones (34,2 %), lluvias intensas (11,58 %), hundimientos del terreno (3,43 %) y erosión hídrica (2,97 %).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado jueves se habían registrado 1.079 incidentes relacionados con la temporada invernal, que han afectado a las 24 provincias del país, 176 municipios y 477 parroquias.

Desde comienzos de año, los eventos más frecuentes han sido deslizamientos de tierra (39,11 %), inundaciones (34,2 %), lluvias intensas (11,58 %), hundimientos del terreno (3,43 %) y erosión hídrica (2,97 %).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado jueves, se habían registrado 1.079 eventos adversos por lluvias afectando a 24 provincias, 176 municipios y 477 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

sm/gad