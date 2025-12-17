Ecuador demanda a una firma de EEUU por un millonario fraude durante la crisis eléctrica

Ecuador demandó a la empresa estadounidense Progen por un supuesto fraude millonario al incumplir el contrato para la compra de generadores eléctricos en medio de una crisis energética de 2024 derivada de la peor sequía en seis décadas, informó el martes el presidente Daniel Noboa.

La nación soportó el año pasado apagones de hasta 14 horas diarias a causa del fuerte estiaje en ríos que alimentan a centrales hídricas, que aportan un 70% de electricidad.

Para atender la emergencia, el gobierno anunció entonces la compra de dos generadores eléctricos por 149 millones de dólares a Progen, de los cuales pagó un 70%. La empresa tiene su sede en Florida y fue creada en 2017.

«Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a PROGEN en Estados Unidos. Ayer se presentó», escribió Noboa en X.

Ecuador sostiene que la firma incumplió el acuerdo y cometió fraude al entregar generadores obsoletos e incompletos. Además, la acusó de usar documentos falsificados para obtener el contrato.

El mandatario advirtió que acudirá «a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país» por este fraude en medio de una sequía que golpeó la economía, con pérdidas estimadas en casi 2.000 millones de dólares.

En una visita de autoridades ecuatorianas a Progen en Estados Unidos en mayo del año pasado, la empresa «declaró falsamente que había fabricado los nuevos generadores de energía en esa instalación y que estaban en condiciones aptas para ser entregados», señala el documento de la demanda.

Ahora Ecuador reclama la devolución de unos 110 millones de dólares, además de intereses y costos legales.

Los generadores que llegaron al país debían funcionar en noviembre pasado. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha ocurrido.

En agosto último, la Fiscalía general realizó allanamientos en tres provincias del país, incluyendo centrales termoeléctricas, en el marco de una investigación del caso denominado Apagón, por el presunto delito de peculado.

