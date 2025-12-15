Ecuador descarta presencia de variante K de influenza y refuerza vigilancia epidemiológica

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 15 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Ecuador aseguró este lunes que no se ha registrado casos del subtipo K de la influenza A H3N2 que circula en países del hemisferio norte, pero que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y genómica para «detectar de forma oportuna distintos virus respiratorios y sus variantes».

La cartera de Estado aseguró en un comunicado que la influenza A H3N2 circula de manera estacional en el país, por lo que ha intensificado también una campaña por medio de la cual 56.495 personas se vacunaron contra este virus el pasado domingo.

A eso se suma «la vigilancia constante» que asegura mantener a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y una red de diecinueve hospitales especializados, que permitirán identificar «cualquier cambio inusual de tendencias e incremento de casos».

Por su parte, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) indicó que, ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el aumento de la circulación de la variante K en otros países, ha reforzado los análisis de secuenciación genómica de los virus respiratorios en los casos positivos de H3N2, con el fin de identificar los subclados que circulan en el territorio nacional.

«El personal técnico especializado de la institución se mantiene operativo de forma continua, incluso durante fines de semana y jornadas extendidas, garantizando resultados oportunos para la toma de decisiones en salud pública», añadió.

Ante la circulación de múltiples virus respiratorios en estos meses, el Ministerio de Salud recomendó a los grupos de atención prioritaria como niños y niñas, ancianos, embarazadas o personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, entre otros, que acudan a los centros de salud a vacunarse contra la influenza.

Además, llamó a la ciudadanía a usar mascarilla en caso de presentar síntomas gripales para evitar transmitir el virus a contactos cercanos, y también en espacios cerrados de alta afluencia de personas.

Asimismo insistió en el lavado constante de manos, en el uso de alcohol gel y en la limpieza de superficies de uso común. EFE

cbs/eav