Ecuador dice que acuerdo recíproco con EE.UU. es «primer gran paso» para libre comercio

2 minutos

Quito, 18 feb (EFE).- El acuerdo comercial recíproco (ART por sus siglas en inglés) que Ecuador y Estados Unidos prevén suscribir en las próximas semanas es «un primer gran paso» en el camino hacia un acuerdo de libre comercio, aseguró este miércoles el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo.

El ART dicta reglas para la relación comercial entre los dos países, tales como barreras no arancelarias, de origen, facilitación y control aduanero, así como comercio electrónico y tecnología, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, seguridad económica, y la cooperación para enfrentar la pesca ilegal y la minería ilícita.

Asimismo, crea mecanismos institucionales de diálogo permanente para profundizar el intercambio comercial y promover inversiones recíprocas.

La entrada en vigor del ART garantizará que cerca del 50 % de las exportaciones ecuatorianas ingresen de inmediato con 0 % de sobretasa, dijo en la televisión Ecuavisa.

El acuerdo recíproco «es un primer gran paso en un camino hacia un acuerdo de libre comercio, un paso muy importante», subrayó.

«Es la primera vez en la historia del país que tenemos un acuerdo bilateral» con acceso a mercado, tomando en cuenta productos, temas de calidad, también fitosanitarios», precisó.

Jaramillo aclaró que en el ART han tenido «mucho cuidado de no afectar a la producción nacional, o sea a los productos sensibles de Ecuador. No estamos dando nada que no hemos dado a otros países».

A diferencia de los esquemas preferenciales unilaterales y regionales como el Andean Trade Preference Act (1991) y el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (2002), el ART establece compromisos recíprocos y previsibilidad.

La conclusión de este acuerdo -dijo- refleja una política comercial orientada a la integración estratégica con los principales socios de Ecuador, fortaleciendo la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la inserción competitiva del país en el comercio internacional.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por valor de 2.737 millones de dólares. EFE

sm/gpv