Ecuador escala su guerra comercial con Colombia al subir aranceles del 30 % al 50 %

4 minutos

Quito, 26 feb (EFE).- La guerra comercial que mantienen Colombia y Ecuador escaló este jueves a un nuevo nivel, después de que el Gobierno del presidente ecuatoriano anunciara que ha roto de manera unilateral el diálogo con el Ejecutivo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y elevara los aranceles a las importaciones de Colombia del 30 % al 50 %.

La subida surtiría efecto a partir del 1 de marzo, un mes después de que entraran en vigor los aranceles del 30 %, con los que Noboa inició este conflicto con el objetivo de presionar a Colombia para controlar su frontera y disminuir la cantidad de cocaína que las mafias del narcotráfico llevan a Ecuador como escala a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia criminal sin precedentes en el país andino.

La respuesta de Colombia fue imponer también aranceles del 30 % a una serie de 73 productos ecuatorianos, que entraron en vigencia la pasada semana, además de impedir desde febrero el ingreso por vía terrestre de arroz, plátano, banano, papa, cebolla, tomate, legumbres y maracuyá.

A su vez, Colombia suspendió desde febrero el suministro de electricidad a Ecuador, clave para atender su demanda nacional en determinados periodos, lo que fue respondido desde Quito con un incremento de 3 a 30 dólares por barril en el transporte de petróleo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

En una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa, el ministro de Producción, Comercio Exteriores e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, explicó que la subida de los aranceles hasta el 50 % se debe a que el Gobierno ecuatoriano ha cortado el diálogo con el vecino país.

«No hay diálogo en este momento, y por eso la medida tomada», dijo Jaramillo, quien señaló que las negociaciones se han roto «de manera unilateral» por parte de Ecuador, y «la resolución del problema depende de la voluntad política de Colombia».

«En este momento la pelota está en la cancha de Colombia. Se requiere una respuesta parte de ellos», insistió el ministro al apuntar que «la medida fue tomada por seguridad, porque no puede haber comercio sostenible si no hay control fronterizo y seguridad».

Jaramillo calculó que la guerra comercial está afectando a un tercio de las exportaciones ecuatorianas a Colombia, lo que se traduce en un impacto económico de unos 6 o 7 millones de dólares al mes.

Transportistas convocan protesta

«Esto nos ha generado una pérdida total y eso que recién entraron en vigencia los aranceles de Colombia. Si se viene el otro mes con un 50 % creo que el caos social por sí solo se va a venir. La necesidad va a hacer que protestemos frente al Gobierno», declaró a EFE Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de la provincia de Carchi, que ha convocado a una protesta para el lunes 2 de marzo.

Bastidas aseguró que esta última medida es una «puñalada por la espalda» del Gobierno ecuatoriano, pues están muy afectados, especialmente después de que entró en vigor el gravamen y prohibición por parte de Colombia.

«Se ha reducido el trabajo en un 95 %. Hay muchos transportistas que han sacado créditos en las instituciones financieras y no sé cómo van a pagar esas cuotas», lamentó.

Las instituciones de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hicieron este jueves un llamado urgente a encontrar una solución, al advertir que estas medidas «afectan seriamente al proceso de integración y generan impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países».

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones. EFE

