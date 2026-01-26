Ecuador invertirá 180 millones de dólares en proyectos estratégicos de seguridad en 2026

3 minutos

Quito, 26 ene (EFE).- Ecuador invertirá este año 180 millones de dólares para ejecutar 11 proyectos estratégicos de seguridad, entre los que destacan la compra de siete helicópteros bimotor, de un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para operaciones de control de frontera.

Así lo aseguró este lunes el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al agregar que, además, modernizarán los sistemas tácticos de inteligencia con el fin de prevenir ataques, identificar riesgos antes de que ocurran y proteger infraestructuras estratégicas del país.

«Reforzaremos la movilidad y la capacidad operativa en aire, mar y tierra, para que las fuerzas del orden lleguen a donde antes no podían», reiteró en un mensaje difundido por la Presidencia.

Además, indicó que las acciones contra la minería ilegal se mantienen «y se van a endurecer».

«Este plan actúa con operativos permanentes, control territorial efectivo y seguimiento a las cadenas criminales que se esconden detrás de esta actividad ilícita», dijo al señalar que esas acciones forman parte de la hoja de ruta del Gobierno en la lucha contra la inseguridad, delincuencia y corrupción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que no se trata de esfuerzos aislados, sino de acciones conjuntas para combatir las «problemáticas enquistadas en Ecuador desde administraciones anteriores, en donde incluso, la vieja política «utilizó a los GDO (grupos de delincuencia organizada) como sus equipos tácticos».

Por consiguiente, afirmó que la respuesta es integral desde la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

«Para que las calles del Ecuador estén seguras nos enfocaremos tanto en el despliegue de la fuerza como en el combate a sus patrocinadores políticos», sentenció Noboa.

Alta tecnología

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el nuevo plan de seguridad se fortalece «como nunca antes, con la implementación de tecnología sin precedentes» y mencionó la incorporación de sistemas de última generación como IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica.

Del mismo modo, dijo que este año Ecuador da un salto en el uso de tecnología para los controles migratorios.

Ahora, se contará con información anticipada de cada pasajero antes de su llegada al país. «Reforzando los controles, fortalecemos la seguridad en nuestras fronteras y atacamos directamente la economía de los grupos de delincuencia organizada, debilitando su capacidad de financiar sus operaciones», sostuvo.

Además, como parte del fortalecimiento de la seguridad, resaltó la construcción de la Cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, y la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.000 delincuentes.

«Todo esto se complementa con una inversión inicial de 50 millones de dólares que se destinará al ECU 911 para mejorar su tecnología y su capacidad de respuesta ante emergencias y delitos», comentó.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un ‘conflicto armado interno’ que declaró Noboa para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como «terroristas». EFE

sm/jrh