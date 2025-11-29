Ecuador marca un hito climático con 700.000 hectáreas bajo el manejo sostenible en 10 años

Quito, 29 nov (EFE).- Más de 700.000 hectáreas de bosques naturales protegidas y bajo gestión sostenible es el resultado de una década de políticas destinadas a mantener los árboles en pie y dar medios de vida sostenibles a sus habitantes en Ecuador, cuyo modelo se presentó en la reciente cumbre mundial contra el cambio climático (COP30) como un ejemplo a seguir en conservación ambiental.

Diez años después de la firma del histórico Acuerdo de París (2015), y con la deforestación como su principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, Ecuador cuenta ahora con 705.639 hectáreas bajo conservación, 353.782 con manejo forestal sostenible, 36.080 restauradas y más de 100.000 con sistemas productivos sostenibles.

Ecuador alcanzó estas cifras a través del Plan de Acción REDD+ ‘Bosques para el Buen Vivir’, cuyos resultados, que han beneficiado a 3,8 millones de personas en torno a estas áreas, fueron presentados por el Ministerio de Ambiente y Energía en un acto celebrado el jueves en el Jardín Botánico de Quito.

Allí también se destacaron los avances logrados dentro de este plan por el programa ProAmazonía y el proyecto Pago Por Resultados (PPR), que ha posicionado a Ecuador como un pionero y referente mundial en la producción agrícola y ganadera libre de deforestación (sin nueva pérdida de bosques), con café, cacao, leche y guayusa; además, en restauración de áreas deforestadas y degradadas.

Este proyecto, liderado por los ministerios de Ambiente y Energía, y de Agricultura, Pesca y Ganadería, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la financiación del Fondo Verde para el Clima (GCF), aportó cerca de 118.000 hectáreas de bosques bajo conservación, 15.600 hectáreas bajo manejo forestal sostenible y casi 3.600 hectáreas restauradas.

También consiguió legalizar casi 19.000 hectáreas como bosques protectores pertenecientes al pueblo indígena Shuar, la implementación de sistemas de trazabilidad para productores y la creación de Centros de Agronegocios Sostenibles para fortalecer a las asociaciones locales.

Además, se fortalecieron cadenas de valor mediante iniciativas como acuerdos comerciales nacionales e internacionales para la exportación de productos. Ese fue el caso del café, que llegó a Italia, adquirido por la firma Lavazza, que lanzó una línea exclusiva por el especial origen de sus granos.

Ecuador, un referente mundial

Para Inka Mattila, representante del PNUD en Ecuador, el país es «un referente a nivel mundial en producción libre de deforestación de varios productos”, y países como Etiopía, Vietnam, Perú, Costa Rica y Honduras miran a Ecuador como un caso de éxito en transición acelerada gracias a implementar una combinación de elementos «bien interesantes», con las comunidades amazónicas como «grandes protagonistas».

El secreto, según Mattila, radica en hacer algo diferente y mantener la cosmovisión indígena. Esa combinación ha permitido transformar realidades y cambiar vidas, al poner «muy al centro a las personas y su bienestar», con énfasis en la gobernanza local y la gobernabilidad de los bosques.

“Se ha logrado integrar soluciones y actores de una manera muy novedosa”, explicó la representante del PNUD al mencionar también la importancia de la cooperación sur-sur.

Compromisos nacionales y necesidades locales

Por su parte, la subsecretaria de cambio climático del Ministerio de Ambiente, Jessica Gallegos, detalló a EFE que el trabajo con gobiernos provinciales y municipales permitió aterrizar la política pública nacional a la realidad de los territorios, y dio lugar a planes de ordenamiento territorial actualizados, proyectos de vida con pueblos indígenas, acuerdos de uso y conservación y procesos de legalización de tierras.

Uno de los grandes retos fue explicar a los productores locales que era necesario cambiar las formas de hacer las cosas. Por ello, entablaron escuelas de campo que combinaron fortalecimiento de capacidades. Es decir, si al productor se le pedía cambiar una práctica, también se le entregaban herramientas para mejorar su producción. EFE

