Ecuador pide a sus ciudadanos en México extremar precauciones tras muerte de El Mencho

2 minutos

Quito, 22 feb (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador recomendó a los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en México extremar precauciones y mantenerse informados por canales oficiales ante los incidentes de seguridad registrados en distintas zonas de ese país tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado en redes sociales, la Cancillería instó a seguir las indicaciones de las autoridades locales y evitar acercarse a áreas con cierres o alteraciones del orden público.

Asimismo, pidió a quienes tengan previsto viajar verificar con sus aerolíneas y en fuentes oficiales el estado de sus vuelos y la operatividad de los aeropuertos correspondientes.

El ministerio indicó que la Sección de Intereses del Ecuador en México permanece habilitada para brindar asistencia consular a los ciudadanos que lo requieran y aseguró que dará seguimiento a la evolución de la situación.

Las recomendaciones se producen después de que la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocara disturbios y bloqueos en carreteras de varios estados de México, en una reacción atribuida por las autoridades a la organización criminal.

El foco principal de los incidentes se registró en el estado de Jalisco, donde un despliegue federal en Tapalpa, localidad ubicada al sur de Guadalajara, terminó con el fallecimiento del líder y desencadenó cierres de vías, incendios de vehículos y la paralización de actividades públicas en diversas zonas.

Los altercados llevaron incluso a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a llamar a la «calma» en un discurso dirigido a la población civil y explicó que a pesar de la escalada de violencia en algunas zonas, en gran parte del territorio nacional reinaba la tranquilidad.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

af/seo