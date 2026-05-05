Ecuador rebaja al 75% el impuesto a las importaciones colombianas

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Ecuador redujo de 100% a 75% el arancel a las importaciones colombianas para buscar «mecanismos de cooperación» y desescalar las deterioradas relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, informó el lunes la Presidencia.

La pugna por reproches mutuos entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su par colombiano Gustavo Petro se extiende desde hace meses y afecta al comercio, el transporte de crudo y la cooperación energética.

La tasa que en principio era de 30% en febrero aumentó a 100% en abril, al tiempo que creció la tensión diplomática entre mandatarios en orillas políticas opuestas.

La reducción en el arancel regirá desde el 1 de junio y «ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad», señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado en X.

Noboa sostiene que la falta de control de Colombia sobre su lado de la frontera le obliga a destinar unos 400 millones de dólares adicionales en seguridad.

«Buscaremos nuevamente hablar con ellos (el gobierno ecuatoriano) para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos», dijo a medios la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

En la zona fronteriza, de unos 600 kilómetros, operan mafias dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Cámaras de la producción, gremios de comerciantes y transportistas critican la «tasa de seguridad», como la llama Noboa, por considerar que alienta el contrabando y afecta a la economía local.

El presidente derechista de Ecuador inició la crisis bajo el argumento de una supuesta falta de apoyo del gobierno de izquierda colombiano en el combate al narcotráfico en la frontera común.

De su lado, Petro insiste en que el gobierno vecino intenta interferir en las elecciones presidenciales del 31 de mayo para impulsar a la extrema derecha.

pld/lv/cr