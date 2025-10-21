Ecuador y la OEA firman un acuerdo para combatir el crimen organizado

Ecuador y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron el lunes un acuerdo en materia de seguridad para combatir el aumento de la violencia que sufre el país en los últimos meses debido al crimen organizado.

Antes considerado una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador encara el aumento de la violencia a cargo de una veintena de bandas ligadas al narcotráfico consideradas «terroristas» por el gobierno.

El presidente del país, Daniel Noboa, ha impuesto una política de mano dura. Defensores de los derechos humanos denuncian desapariciones y abusos de fuerza por parte de policías y militares.

«La OEA ha trabajado estrechamente con las autoridades ecuatorianas en la elaboración de una estrategia de seguridad multidimensional alineada» con la política del gobierno, declaró tras una reunión en la cancillería ecuatoriana el secretario general del organismo Albert Ramdin.

El funcionario agregó que Ecuador se beneficia de asistencia técnica de la OEA para fortalecer sus capacidades para combatir la trata de personas, el tráfico de armas y nuevos delitos relacionados con la ciberseguridad y la bioseguridad.

El primer semestre de este año los homicidios en Ecuador aumentaron 47% respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Los secuestros, las extorsiones y la minería ilegal son otros males que aquejan al país además del narcotráfico.

En 2024, la nación decomisó el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.

Con este acuerdo, «vamos a trabajar en diferentes áreas paralelamente en materia de seguridad», dijo la canciller Gabriela Sommerfeld.

«Si queremos nosotros el desarrollo socioeconómico, es importante trabajar sobre la paz y seguridad que busca el Estado ecuatoriano», apuntó.

