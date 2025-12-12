Ecuador y Perú celebran gabinete binacional enfocado en seguridad y lucha contra el crimen

Quito, 12 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo interino de Perú, José Jerí, inauguraron este viernes en Quito el decimosexto Gabinete Binacional y encuentro presidencial que estará enfocado temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado en las zonas fronterizas.

«Es importante que nos veamos como aliados, como socios y como países cooperantes para luchar contra esta amenaza que tenemos hoy, que es la delincuencia organizada, que es el narcoterrorismo, el crimen transnacional que afecta siempre a los más pobres, siempre a los grupos vulnerables», dijo Noboa en el inicio del acto.

El mandatario ecuatoriano resaltó la importancia de la cooperación en seguridad y defensa entre ambos países y aseguró que era imperativo que busquen aliados internacionales para luchar contra el crimen organizado, y que se ataque principalmente a la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal, las cuales, aseguró, son las «fuentes de financiamiento» de los grupos criminales que «atentan contra la seguridad y la paz de nuestras naciones».

Jerí coincidió con Noboa y mencionó que ambos reconocen «como máxima urgencia desplegar acciones coordinadas ante problemas comunes para luchar sin pausa y con prisa contra la delincuencia transnacional».

«La presencia, lamentablemente, de estas organizaciones criminales transnacionales en nuestras fronteras en común ha generado una preocupante escalada de violencia que viene afectando a nuestras poblaciones», señaló el presidente interino peruano.

Además de los temas de seguridad, los mandatarios y los ministros de ambos países hablarán de la relación político-diplomática y temas relacionados con medio ambiente, comercio, turismo, salud, energía e infraestructura.

Noboa adelantó que los ministros de Energía firmarán un memorando de entendimiento en materia de hidrocarburos y que, en temas de migración, se que buscará fortalecer el trabajo en el control fronterizo para luchar contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, por lo que aseguró que es importante actualizar el Estatuto Migratorio Andino.

Mientras que Jerí señaló que esperaba con especial interés la presentación que se haría en el encuentro sobre la implementación de los compromisos binacionales orientados a la recuperación de las cuencas transfronterizas y el fomento de la gestión minera sostenible.

En la cita, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, presentará los resultados del Plan de Acción de Lima 2024 y de la última Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, un informe que expone el progreso en la implementación de los 49 compromisos orientados a fortalecer la seguridad, mejorar los servicios básicos y ampliar oportunidades económicas de los ciudadanos que viven en la zona de frontera.

Antes de la inauguración del gabinete binacional, Jerí colocó una ofrenda floral en la Plaza Grande y luego saludó a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien lo acompañó hacia el palacio.

Después de la sesión, los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán formalmente el Plan de Acción de Quito 2025, documentos que guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026. EFE

