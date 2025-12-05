Editorial argentina Losada cede legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- La editorial argentina Losada cedió este viernes a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes algunas de sus obras más valiosas, en una ceremonia celebrada en la biblioteca homónima en Buenos Aires y que contó con la presencia del director del organismo español, Luis García Montero, y el dueño de la editorial, José Juan Fernández Reguera.

En el acto, la mítica editorial fundada en Buenos Aires en 1938 por el madrileño de origen gallego Gonzalo Losada (1894-1981) hizo entrega al Instituto Cervantes de ejemplares de las primeras ediciones de ‘Águila de blasón’ y ‘Cara de plata’, de Ramón del Valle-Inclán; ‘La agonía del cristianismo’ y ‘Cancionero’, de Miguel de Unamuno; y ‘A la pintura’, de Rafael Alberti.

García Montero, por su parte, otorgó a Fernández Reguera una de las llaves de la Caja de las Letras, ubicada en la sede central de la institución en Madrid.

La institución, creada por el Estado español en 1991 para promover el estudio y la enseñanza del idioma español y la difusión de las culturas hispánicas en todo el mundo, atesora desde 2007 en la Caja de las Letras -cajas de seguridad de un antiguo banco que funcionó en la actual sede del instituto- una gran cantidad de legados de personalidades de la cultura hispanoparlante, a la que este año se sumaron obras de figuras argentinas como el músico Charly García, la escritora María Elena Walsh y la fotógrafa Sara Facio, entre otros.

«Losada empezó a traducir a nuestro idioma a grandes clásicos, potenció la literatura argentina, pero también fue fundamental para rescatar la obra del exilio español, de todos los exiliados que había en Latinoamérica» dijo a EFE García Montero.

Además, explicó que «uno de los sentidos de la Caja de las Letras es recibir las herencias del pasado para proyectarlas al futuro, imaginar un futuro compartido» y describió a Losada como «una gran editorial argentina que no pertenece a ninguno de los grandes grupos extranjeros, y que sigue aprovechando su herencia, pero con ojos muy abiertos a la situación argentina».

Gonzalo Losada Benítez, fundador de la editorial, viajó a Argentina en 1928 y se instaló en Buenos Aires, al frente de la sucursal argentina de la editorial Espasa Calpe, pero, tras el estallido de la guerra civil española, apostó por su propio sello junto al artista Attilio Rossi y el escritor Pedro Henríquez Ureña.

«Una de nuestras máximas es hacer libros que perduran en el tiempo», mencionó a EFE Fernández Reguera, actual dueño de Losada.

El líder de la editorial argentina hizo hincapié en que, dentro de su amplio catálogo, aparecen autores españoles esenciales que ya ni siquiera en España se publican.

«Muchos de esos libros no existen porque no son rentables para las grandes editoriales. Vender 500 o 1000 ejemplares del ‘Cancionero’ de Alberti o las ‘Cartas’ de Unamuno no es negocio», ejemplificó Fernández Reguera.

«Mientras haya 200 personas que puedan leer un libro, yo lo voy a editar. No pasa por el dinero, o si es rentable o no, lo importante es que hay libros que deben estar aquí o en España», agregó. EFE

