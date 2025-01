Eduardo Vargas, un bicampeón de América en el Campeonato Uruguayo

4 minutos

Montevideo, 23 ene (EFE).- Dos veces campeón de la Copa América con la selección de Chile, el atacante Eduardo Vargas buscará en el Campeonato Uruguayo seguir agrandando su palmarés.

Tras finalizar una temporada con el Atlético Mineiro en la que llegó hasta la final de la Copa Libertadores, el delantero se convirtió días atrás en la sensación del mercado de pases tras firmar por dos años con Nacional.

«Queridos Bolsos, estoy llegando al país y este año será inolvidable. Le mando un abrazo a todos», indicó el futbolista el pasado 22 de enero en un video en el que saludó a los fanáticos del Tricolor.

Horas después, arribó a la capital uruguaya y enseguida brindó una nota a Nacional TV en la que aseguró que no dudó mucho sobre sumarse al equipo que dirige Martín Lasarte, a quien entre 2021 y 2022 tuvo como director técnico en la selección de Chile.

«No fue mucho de pensar. Mi representante me llamó, me dijo que había una posibilidad acá y le di el sí al tiro. Ya estaba un poco cansado de estar viajando mucho, muchos partidos seguidos. Quería cambiar de aire. Mi representante me llamó que salió la posibilidad y le di el sí de una», dijo.

Con su llegada a Nacional, Vargas se reencontró con varios viejos conocidos.

Es que cuando Lasarte fue su entrenador en Chile, uno de los integrantes del cuerpo técnico era el exfutbolista del Villarreal Sebastián Eguren, actual secretario deportivo del Tricolor.

Por otra parte, Esteban Conde y Mauricio Victorino, dos de los actuales ayudantes de campo de quien fuera director técnico de Real Sociedad en el período 2009-2011, fueron compañeros del goleador durante su etapa como futbolista de Universidad de Chile.

Tras comenzar su carrera en Cobreloa, Vargas pasó al conjunto azul en 2010 y allí los tres juntos conquistaron el Torneo Apertura 2011.

Luego de la salida de Victorino, Vargas y Conde siguieron compartiendo y ganaron otro Apertura, un Clausura y la Copa Sudamericana de 2011.

Por otra parte, durante su etapa en el Tigres UANL de México, el atacante fue compañero de Nicolás ‘Diente’ López, una de las figuras de la actual plantilla de Nacional.

Además de estos equipos, otros a los que defendió Vargas son el italiano Nápoles, en el español Valencia, el Queens Park Rangers de Inglaterra, el TSG 1899 Hoffenheim de Alemania y los brasileños Gremio y Atlético Mineiro.

Asimismo, como jugador de la selección chilena, el atacante no solo se convirtió en el segundo máximo goleador histórico, solo superado por Alexis Sánchez, sino que además fue parte de la etapa más gloriosa de la Roja.

En el Mundial de Brasil 2014, Vargas y su equipo arribaron hasta los octavos de final, donde fueron eliminados por el local. Antes sellaron su clasificación tras vencer a Australia y España, en un partido en el que el goleador marcó un tanto.

Un año después, Chile se consagró campeón de América por primera vez en su historia, en un torneo que tuvo al delantero como máximo goleador. En 2015, la Roja repitió venciendo nuevamente a Argentina en la final.

Ahora, tras una gran carrera marcada por los muchos goles que anotó en los diferentes equipos en los que jugó, Vargas arribó a Nacional, donde buscará nuevos títulos.

Lo hará junto a varios viejos conocidos y a otros jugadores que estaban en el Tricolor o se sumaron en este período de pases.

Uno de ellos es el venezolano Rómulo Otero, quien también arribó luego de cerrar su etapa en Brasil, en este caso como futbolista del Santos.

Con ellos dos como principales refuerzos, Nacional buscará conquistar el Campeonato Uruguayo, que ganó por última vez en 2022 tras la llegada de Luis Suárez. EFE

scr/rmp/og