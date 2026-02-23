EE.UU. asegura que el arsenal nuclear chino podrá competir con el suyo en 4 o 5 años

3 minutos

Ginebra, 23 feb (EFE).- El arsenal nuclear de China podría alcanzar «paridad» estratégica frente al estadounidense o el ruso en el plazo de cuatro o cinco años, después de «haberse ampliado masivamente de forma deliberada y sin restricciones», advirtió este lunes la delegación estadounidense ante la Comisión de Desarme.

«Sin indicación alguna de sus intenciones o de su objetivo final, creemos que China podría alcanzar la paridad en los próximos cuatro o cinco años», aseguró el subsecretario adjunto de la Oficina de Control de Armamento y No Proliferación de Estados Unidos, Christopher Yeaw.

El funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. insistió en que el rearme nuclear chino era el «principal defecto» del tratado New START, el último para el control de armas atómicas que mantenían Washington y Moscú hasta que expiró el pasado 5 de febrero.

«No podíamos aceptar el mantener algunos de los límites centrales de New START que obligaran a Estados Unidos a someterse a límites bilaterales con Rusia, especialmente mientras Moscú ayuda a Pekín a aumentar su arsenal», subrayó.

Yeaw reiteró su acusación de que, pese a la opacidad china, Estados Unidos ha obtenido datos de pruebas nucleares del gigante asiático en su territorio, como una registrada el 22 de junio de 2020 en el desierto de Lop Nur, habitual zona de tests atómicos.

«Las señales sísmicas registradas (de magnitud 2,75 grados, medidas en la vecina Kazajistán) eran consistentes con una única explosión y no con actividades mineras. El rendimiento estimado fue equivalente a 10 toneladas de explosivo nuclear», alegó.

El responsable estadounidense de control de armamento agregó que China ha dificultado deliberadamente la supervisión internacional de sus pruebas, rechazando por ejemplo ubicar estaciones sísmicas cerca de Lop Nur.

«Estas acciones no corresponden con un país que desea transparencia», aseguró Yeaw, quien recordó que cuando el New START se firmó en 2010, China contaba con unas 200 armas nucleares, y ahora está cerca de alcanzar el material necesario para disponer de más de 1.000 ojivas hacia 2030.

«Esta amenaza se agrava por la ayuda rusa a los reactores CFR-600 de China, mediante la transferencia de combustible de uranio altamente enriquecido que puede producir el material fisible necesario para ampliar su arsenal», advirtió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su interés en retomar las pruebas atómicas en Estados Unidos, por primera vez en tres décadas, para no quedar en «desventaja» ante presuntos ensayos como el chino de Lop Nur.

Yeaw insistió en que «la ausencia actual de un tratado de control de armas nucleares no significa que Estados Unidos esté abandonando o ignorando el control de armamentos».

«Muy al contrario, ha sido el presidente (Donald) Trump quien ha pedido un acuerdo mejor», agregó. EFE

abc/llb