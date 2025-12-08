EE.UU. celebra el acuerdo de libre comercio entre Costa Rica e Israel

Washington, 8 dic (EFE).- Estados Unidos celebró este lunes el acuerdo de libre comercio alcanzado entre Costa Rica e Israel y la apertura de la oficina comercial en Jerusalén con estatus diplomático.

«Felicitamos a Costa Rica por firmar un acuerdo de libre comercio con Israel y abrir una oficina comercial en Jerusalén. Estados Unidos acoge con satisfacción los esfuerzos que profundizan la cooperación entre Israel y América Latina, basados en intereses comunes y un potencial real de prosperidad», declaró el Departamento de Estado en un mensaje en X.

El acuerdo comercial, rubricado en Jerusalén entre el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, y el ministro israelí de Economía e Industria, Nir Barkat, supone la eliminación de más del 90 % de los aranceles impuestos entre ambos países.

Tovar definió el pacto como «un acuerdo de alta calidad, moderno, actualizado y ambicioso» y aseguró que «allanará el camino para que nuevos productos e inversiones estratégicas fluyan entre nuestros dos países».

Se espera que la oficina comercial se abra en enero o febrero de 2026 y que el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, acuda al acto.

Costa Rica se suma ahora a México, Colombia, Panamá y al bloque del Mercosur, que ya cuentan con tratados de libre comercio con Israel. EFE

ecs/gad