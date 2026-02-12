EE.UU. denuncia que agentes cubanos «acosaron» a su encargado de negocios en La Habana

Washington, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos denunció este jueves que agentes cubanos «han estado acosando» al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes viajes por la isla.

«Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado», declaró el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.

Landau subrayó en el mismo mensaje que, de acuerdo al derecho internacional, «los diplomáticos deben tener la libertad de desempeñar sus funciones sin ser acosados ​​por matones».

El subsecretario compartió un video en el que se escuchan gritos mientras Hammer aborda un vehículo oficial.

El jefe de la misión diplomática estadounidense emprendió recientemente un recorrido por varios puntos de la isla para dialogar con comunidades locales.

La relación entre Estados Unidos y Cuba se encuentra en un punto de máxima tensión por el bloqueo energético impuesto por la Administración de Donald Trump sobre la isla, al imponer aranceles a quienes suministren crudo al país caribeño, lo que ha agravado la crisis. EFE

