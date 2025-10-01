EE.UU. deporta a exjueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- Estados Unidos deportó a Cuba a la exjueza Melody González Pedraza, señalada de haber dictado condenas contra manifestantes antigubernamentales y opositores en la isla.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) confirmó al diario Miami Herald que González Pedraza fue enviada de regreso a Cuba el pasado jueves en un vuelo de deportación que partió de Alexandria, Luisiana.

El caso hace parte de los esfuerzos del exilio cubano en Miami, que ha denunciado a exfuncionarios implicados en violaciones de derechos humanos que buscan refugio en territorio estadounidense.

La exjueza había llegado a Tampa, en la costa oeste de Florida, en 2024 bajo el ‘parole’ humanitario, un alivio migratorio.

Sin embargo se le negó la entrada en el aeropuerto debido a su papel como jueza en la provincia cubana de Villa Clara, donde dictó sentencias contra opositores políticos.

En ese momento solicitó asilo, pero un juez de inmigración rechazó su petición en mayo, dictando una orden final de deportación el 30 de ese mes.

Durante todo el proceso, González Pedraza permaneció bajo custodia del ICE, detalló el diario de Miami. La agencia señaló que fue declarada inadmisible por su afiliación al Partido Comunista de Cuba mientras ejercía como jueza. EFE

ims/gpv