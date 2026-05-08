EE.UU. espera aún una respuesta iraní para acabar la guerra, según ha dicho Rubio a Tajani

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Roma, 8 may (EFE).- Estados Unidos espera todavía una respuesta de Irán sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra, según ha explicado este viernes el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, tras reunirse en Roma con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

«El secretario ha dicho que están esperando una respuesta iraní y nosotros hemos animado al diálogo», afirmó Tajani en una declaración ante los medios tras el encuentro.

La guerra entre Estados Unidos e Irán estallada el pasado 28 de febrero ha cumplido hoy un mes de frágil alto el fuego alcanzado por las partes, aunque en la víspera se aumentó la tensión entre ambas con una serie de ataques recíprocos en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, Washington espera todavía que Teherán responda a una propuesta para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho.

Ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país mantenía en pie la negociación con Irán pese a este intercambio de ataques en Ormuz.

Tajani dijo a Rubio que Italia «es favorable a toda iniciativa que pueda derivar en un alto el fuego permanente».

Asimismo, ha ofrecido al secretario estadounidense la disponibilidad de la Marina italiana para desminar el estrecho y garantizar su navegación una vez se pacifique completamente la zona. EFE

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