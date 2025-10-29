EE.UU. y Corea del Sur dicen que han cerrado un acuerdo comercial tras bilateral Trump-Lee

1 minuto

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- Estados Unidos y Corea del Sur afirmaron este miércoles haber finalizado los detalles de un acuerdo comercial tras la reunión entre el presidente estaounidense, Donald Trump, y el surcoreano, Lee Jae-myung.

«Hemos llegado a un acuerdo», dijo Trump en la ciudad surcoreana de Gyeongju durante una cena con otros mandatarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que celebra allí su cumbre de líderes esta semana, aunque luego apostilló que el trato estaba «prácticamente finalizado».

Kim Yong-beom, el jefe de Gabinete surcoreano para asuntos políticos, afirmó por su parte en una rueda de prensa que ambos países se pusieron de acuerdo sobre la forma de financiar la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en EE.UU. para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %. EFE

rvb-daa/pav/lab

(foto)(vídeo)