EE.UU. y Paraguay refuerzan su cooperación para frenar la inmigración irregular

2 minutos

Washington, 14 ago (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron este jueves un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular y avanzar en materia de seguridad.

Rubio, que viajó a Paraguay hace unos meses, cuando aún no era el jefe de la diplomacia estadounidense, definió la firma como un «gran día para reafirmar lazos» en algo que preocupa mucho a ambos países como es la «inmigración irregular».

«Quiero agradecer al canciller por estar aquí y a mi amigo, el presidente (de Paraguay) Santiago Peña, un gran aliado de Estados Unidos. Estamos muy contentos de firmar esto hoy junto con nuestros socios del Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, Ramírez Lezcano destacó que el memorando es una acuerdo que va más allá de la política migratoria y que abarca otros aspectos como la seguridad, el comercio y las inversiones.

«Estamos trabajando en una amplia agenda bilateral», apuntó. «Compartimos valores como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho», dijo.

Por otro lado, el subsecretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Troy Edgar, también presente en la comparecencia, aseguró que este acuerdo supone «un gran paso» en los planes de la Administración de Donald Trump para que terceros países ayuden a frenar la entrada de inmigrantes a su país.

«Consideramos a Paraguay como un socio en materia de aplicación de la ley y seguridad fronteriza. Ustedes han sido un gran socio, y este es un gran paso», añadió.

Para él, el sistema de asilo estadounidense había sido sometido a un «abuso» por la administración anterior y un acuerdo como este, dijo, «alivia la carga dentro de la seguridad nacional y la capacidad de EE.UU. para procesar y proporcionar el proceso de asilo a las personas que realmente lo merecen». EFE

ecs/dte/psh

(foto)