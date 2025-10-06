EEUU acusa a pandillero de plan para matar al jefe de la Patrulla Fronteriza en Chicago
Miami (EE.UU.), 6 oct (EFE).- Un presunto pandillero de alto rango de los Latin King, de Chicago, fue acusado este lunes de solicitar el asesinato del comandante de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, quien está al frente de la actual ‘Operación Midway Blitz’ de control migratorio de la Administración de Donald Trump.
La Fiscalía del Distrito Norte de Illinois señaló que Juan Espinoza Martínez, de 37 años y residente de Chicago, fue detenido este lunes por la mañana y acusado de inmediato, como parte de una denuncia penal.
El cargo es solicitud de asesinato a sueldo. Aún no se ha programado una comparecencia ante el tribunal y se desconoce si el acusado contaba con abogado. EFE
