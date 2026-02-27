EEUU arresta a 25 personas por la protesta contra el ICE en una iglesia en Minnesota

Miami (EE.UU.), 27 feb (EFE).- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este viernes el arresto de otras 25 personas por protestar contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una iglesia en Minnesota en enero, en la que también quedó detenido el periodista Don Lemon, quien trabajó en CNN.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, reveló que el DOJ presentó cargos contra ellos por manifestarse el 18 de enero durante un servicio religioso en una iglesia de Saint Paul para protestar contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración, con consignas como «¡Fuera ICE!».

«Bajo mis órdenes, los agentes federales ya han arrestado a 25 de ellos, con más que se sumarán a lo largo del día. NO PUEDES ATACAR UNA CASA DE CULTO. Si lo haces, no te puedes esconder de nosotros, te encontraremos, te arrestaremos y te procesaremos», avisó Bondi en sus redes sociales.

Con ello, suman al menos 39 personas imputadas por la protesta, según el director del FBI, Kash Patel, lo que incluye a Lemon, presentador con millones de seguidores conocido por haber trabajado en CNN y que estaba cubriendo la manifestación, aunque ahora sigue su proceso en libertad.

La Administración de Donald Trump intentó en enero presentar cargos contra ocho personas, incluido Lemon, al invocar una ley federal que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Al periodista lo acusaron de conspiración para violar derechos constitucionales y de violar una ley que prohíbe interferir, mediante el uso de la fuerza o amenazas, en el derecho de una persona a practicar su religión.

«Este Departamento de Justicia RESPALDA a los cristianos a y todos los estadounidenses de fe», sostuvo este viernes Bondi.

Organizaciones religiosas han acusado al Gobierno de Trump de ser selectivo con la defensa de la libertad de culto pues el 23 de enero, también en Minnesota, denunciaron el arresto de más de cien miembros del clero en una protesta en el aeropuerto internacional Saint Paul-Mineápolis (MSP) contra el ICE.

Las redadas de ICE en Minnesota estuvieron rodeadas de polémica y agentes migratorios mataron en enero a dos estadounidenses que se oponían a los operativos, Renee Good y Alex Pretti. EFE

