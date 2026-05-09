EEUU ataca dos petroleros de Irán pero espera una respuesta a su propuesta de paz

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Estados Unidos atacó el viernes dos petroleros iraníes, aunque dice esperar en cualquier momento una respuesta de Teherán a su última propuesta para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

Los buques, que según el ejército no transportaban carga, fueron «neutralizados» por un avión de combate en el golfo de Omán, vía de acceso al estratégico estrecho de Ormuz.

Fragmentos de video en blanco y negro difundidos por el comando militar estadounidense para la región Centcom muestran un espeso humo saliendo de la parte trasera de los buques cisterna, donde se encuentra la cabina de pilotaje.

El viernes por la noche se desconocía el estado de los barcos y de las personas a bordo.

Teherán denunció en una carta dirigida al secretario general de la ONU y el Consejo de Seguridad una «flagrante violación» del alto el fuego acordado un mes antes.

Una fuente militar citada por la agencia Tasnim informó que los iraníes no se habían quedado de brazos cruzados: «Tras un período de intercambio de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma».

Ya se habían producido intercambios de disparos el día anterior.

Teherán bloquea de facto el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, desde el inicio el 28 de febrero de la guerra, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

En represalia, Washington aplica un bloqueo a los puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que espera recibir por la noche una respuesta de los iraníes a su propuesta de paz, más allá de la tregua.

«Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa», aseguró a los periodistas.

Previamente, su secretario de Estado, Marco Rubio, había avanzado que Washington esperaba la contestación de Teherán «en el transcurso del día».

– «Plazos» –

«Seguimos nuestros propios procesos y no prestamos atención a esos plazos», respondió, no obstante, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal.

Precisó, eso sí, que Irán aún estaba estudiando la propuesta estadounidense.

Rubio también había instado a los países europeos a que ayudaran a Estados Unidos a garantizar la seguridad del paso por Ormuz.

Estos se han negado hasta ahora a comprometerse mientras no se alcance un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió el viernes en Washington con el vicepresidente JD Vance y discutió los esfuerzos liderados por Pakistán para un fin definitivo de la guerra.

Teherán ha atacado repetidamente objetivos en Catar, al señalar el rol de ese rico emirato como sede de una importante base aérea estadounidense.

Estos pulsos entre Teherán y Washington se han traducido, además, en un tráfico marítimo prácticamente paralizado y en altos precios del petróleo.

El barril de Brent del mar del Norte cerró la semana una vez más por encima de los 100 dólares.

– «Como una bomba atómica» –

Ante estas tensión de los mercados y de las cadenas de suministro, un asesor del líder supremo iraní estimó que Ormuz representaba para Irán, que lo bordea, «una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica».

«Tener en sus manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad de gran importancia», subrayó.

Allí en el Golfo, al norte de Ormuz, imágenes satelitales mostraron que una mancha de petróleo se está extendiendo frente a la costa de la isla iraní de Jark, una terminal clave de exportación de petróleo para la república islámica.

No está claro de inmediato qué causó el aparente derrame, que se localizó frente a la costa oeste de la isla y parece cubrir más de 52 kilómetros cuadrados, según el monitor global Orbital EOS.

– Una decena de muertos en Líbano –

En paralelo, Líbano es desde el 2 de marzo otro de los frentes de esta guerra regional gracias a los enfrentamientos entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel.

A pesar de una tregua independiente, vigente desde el 17 de abril, el Estado hebrero continúa con sus ataques, especialmente en el sur de su vecino.

Los bombardeos causaron la muerte de diez personas el viernes, entre ellas dos niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud libanés.

Hezbolá, por su parte, reivindicó dos ataques contra bases militares en el norte de Israel.

Están previstas nuevas conversaciones entre Israel y Líbano, a las que se opone el grupo armado, en Washington los días 14 y 15 de mayo.

«Consolidar el alto el fuego» forma parte de los «objetivos esenciales» que Líbano espera de esta tercera ronda de negociaciones con Israel, según el ministro de Relaciones Exteriores, Yusef Raggi.

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