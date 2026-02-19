EEUU autoriza a la petrolera francesa Maurel&Prom a operar en Venezuela

El gobierno estadounidense anunció este miércoles una licencia de explotación petrolera en Venezuela para la firma francesa Maurel&Prom, que se añade así a la lista de cinco grandes multinacionales del sector que ya pueden operar en el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualizó su licencia general emitida la semana pasada, que contenía los nombres de BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

La autorización permite realizar transacciones «relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela» por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.

La nueva licencia ampliada establece que cualquier pago de impuestos o regalías sobre el petróleo y el gas se destina a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que por el momento están en Catar.

A principios de este mes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela desde que Trump ordenó la captura del líder socialista Nicolás Maduro el 3 de enero, por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Wright se reunió con la líder interina Delcy Rodríguez, quien ha recibido grandes elogios por parte del gobierno de Trump por su cooperación, incluida la rápida aprobación de reformas legales para el sector petrolero venezolano.

