EEUU cancela un acuerdo tecnológico con Reino Unido por las negociaciones comerciales

Estados Unidos suspendió una alianza tecnológica con Reino Unido por considerar que no hay avances «sustanciales» en las conversaciones comerciales entre ambos países, informó el martes la Casa Blanca.

Donald Trump firmó este acuerdo junto al primer ministro británico.

Ambos países suscribieron el «Acuerdo de Prosperidad Tecnológica» sobre inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil durante la visita de Trump a Reino Unido en septiembre.

Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, declaró en X que Reino Unido debe realizar «avances sustanciales» en las negociaciones comerciales para reanudar el acuerdo de cooperación tecnológica.

Londres y Washington firmaron un acuerdo comercial en mayo de 2025 con el que Reino Unido conseguía una reducción de los aranceles impuestos por Trump contra el acero y el aluminio a cambio de importar más productos agrícolas y de manufactura desde Estados Unidos.

