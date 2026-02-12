EEUU comenzará «en unas semanas» a pagar los miles de millones que debe a la ONU

Washington comenzará «en unas semanas» a desembolsar los miles de millones de dólares que debe a las Naciones Unidas, al tiempo que seguirá presionando por reformas en el organismo, dijo el miércoles el embajador estadounidense ante la ONU.

La ONU afronta problemas presupuestarios crónicos porque algunos Estados miembros no pagan íntegramente sus contribuciones obligatorias o lo hacen con retraso.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en enero del riesgo de parálisis de la organización si los países no pagan lo adeudado.

Según informes, Washington debe más de 2.000 millones de dólares a la ONU por su participación en el presupuesto ordinario y casi otro tanto para el presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz.

«Vamos a pagar», dijo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y agregó que el dinero llegaría «en unas semanas», pero no dio detalles sobre cuánto estaba dispuesto Washington a desembolsar.

Precisó, no obstante, que Estados Unidos mantiene su exigencia de reformas dentro de la ONU.

«Seguiremos pidiendo a estos organismos que hagan al menos la misma cantidad, si no más, con menos» recursos financieros, añadió.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año, Estados Unidos redujo su financiación a algunos organismos de la ONU, se retiró de otros (incluida la Organización Mundial de la Salud), y ha rechazado o pospuesto ciertas contribuciones obligatorias.

Ha habido una amplia preocupación de que Washington esté tratando de socavar el multilateralismo.

Waltz aseguró que la «Junta de Paz» creada por Trump «no está destinada a reemplazar a la ONU, sino a complementarla».

También desestimó los llamamientos de algunos para que la ONU reevalúe su sede en Nueva York después de que a varios líderes se les negaran visas para asistir a la Asamblea General el año pasado.

