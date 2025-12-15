EEUU felicita a Kast y confía en que Chile priorice fin de inmigración ilegal y comercio

Nueva York, 14 dic (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó este domingo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral y señaló que, bajo su liderazgo, Chile priorizará el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral.

«Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial», anotó Rubio en un comunicado.

El secretario de Estado, además, agregó que espera trabajar estrechamente con la Administración de Kast.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo de manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años. EFE

