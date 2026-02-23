EEUU retira a su personal no esencial de Beirut por temor a una escalada regional

Beirut, 23 feb (EFE).- Estados Unidos retiró este lunes a su personal no esencial establecido en Beirut alegando motivos de «seguridad», en medio de las amenazas de Washington sobre un potencial ataque a Irán y de temores a que un nuevo estallido de violencia pueda salpicar a países regionales como el Líbano.

«El Departamento de Estado ordenó la salida del personal del Gobierno de Estados Unidos que no sea de emergencia y de los familiares del personal gubernamental debido a la situación de seguridad en Beirut», informó la Embajada estadounidense en el Líbano en su cuenta de X.

Según la legación diplomática, que difundió una actualización de las restricciones de viaje para el Líbano, sus empleados no podrán realizar viajes personales sin obtener luz verde previa y no se descartan medidas adicionales «con poca o ninguna antelación debido a los crecientes problemas de seguridad y amenazas».

La retirada de personal tiene lugar mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses realizan un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio, y Donald Trump valora un posible ataque contra Irán si no avanzan las negociaciones nucleares con Teherán.

En este contexto, el Líbano estaría buscando garantías de que el grupo chií Hizbulá no se involucrará militarmente en defensa de sus aliados iraníes en caso de ataque, mientras algunos temen que Israel aproveche la situación para lanzar una nueva ofensiva de envergadura contra el territorio libanés.

El Estado judío ha intensificado recientemente sus acciones contra el Líbano, donde este mismo viernes mató a diez personas en un edificio donde se reunían miembros de Hizbulá en el oriental Valle de la Bekaa y a dos presuntos miembros del movimiento islamista palestino Hamás en un campo de refugiados del sur del país. EFE

njd/lss