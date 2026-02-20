EEUU sanciona a complejo turístico mexicano y a 17 empresas por fraude ligado a cartel

1 minuto

Washington, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en México, junto a cinco individuos y 17 empresas mexicanas vinculadas a esquemas de fraude operados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, explicó en su cuenta de X que estas medidas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses de la explotación y estafas organizadas por grupos criminales transnacionales, y que la administración del presidente, Donald Trump, está utilizando todas las herramientas posibles para combatir este tipo de fraude.

Las sanciones incluyen la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones financieras con las personas y empresas sancionadas.

Además, se advirtió que quienes faciliten operaciones con estos sujetos podrían enfrentar acciones legales y financieras severas.

Kovay Gardens y las empresas afectadas forman parte de una red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a ciudadanos estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes y generando pérdidas millonarias.

Según el Departamento de Estado, estas acciones buscan disuadir a otros grupos delictivos de explotar a consumidores estadounidenses en el extranjero. EFE

dte/eav