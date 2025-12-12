EEUU sanciona a familiares de Maduro y crecen los temores de un conflicto

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra tres familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y contra seis empresas vinculadas al transporte de crudo del país sudamericano, en una nueva escalada del pulso con Caracas.

Washington anunció además que conducirá a un puerto estadounidense al petrolero incautado por fuerzas norteamericanas frente a las costas de Venezuela, lo que aumenta los temores de un conflicto abierto entre ambos países.

Estados Unidos tomó el miércoles el control del buque cargado de crudo venezolano en una espectacular incursión en la que sus fuerzas descendieron a rápel desde helicópteros hasta la embarcación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció paralelamente nuevas sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, al afirmar que dos de ellos son «narcotraficantes que operan en Venezuela».

«Nicolás Maduro y sus socios criminales en Venezuela están inundando a Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El mandatario venezolano calificó como un acto de «piratería naval criminal» el decomiso del buque cargado de crudo venezolano.

«Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe», dijo el jueves Maduro en un acto presidencial en Caracas.

Horas antes, se entrevistó telefónicamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le reiteró su apoyo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «preocupado» por la incautación del buque, sancionado desde hacía años por transportar crudo de países como Venezuela e Irán.

Desde Oslo, donde logró aterrizar el jueves tras ser galardonada con el premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado mostró su apoyo al presidente Donald Trump y a su campaña contra Maduro.

– Golpe al «régimen» socialista de Maduro –

La tripulación del buque está siendo interrogada y el navío será conducido a un puerto estadounidense, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El petrolero, que en el pasado navegaba bajo el nombre de Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.

Al momento de ser abordado transportaba 1,1 millones de barriles de crudo, según registros de MarineTraffic. Maduro alegó este jueves que eran 1,9 millones.

La incautación fue un golpe al «régimen» socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

«Fue una operación exitosa (…) para garantizar que estamos contraatacando a un régimen que sistemáticamente llena nuestro país de drogas mortales», dijo Noem en una audiencia del Congreso.

A diferencia de los ataques letales en altamar contra presuntas narcolanchas, que han causado desde septiembre al menos 87 muertes, esta operación iba acompañada de una orden de decomiso, en manos del FBI.

Decomisar crudo representa una significativa escalada en la campaña de hostigamiento contra Venezuela, un país devastado por la crisis económica y aislado políticamente, que sobrevive gracias a la venta de sus recursos naturales.

El ataque fue un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional», protestó el gobierno de Maduro.

Nicolás Maduro, a su vez sometido a sanciones porque supuestamente dirige el denominado Cartel de los Soles, habló por teléfono con Putin, el cual le «expresó su solidaridad (…) y apoyo», según el Kremlin.

Cuba también expresó su solidaridad con el gobierno de Maduro, del que depende para sus necesidades energéticas.

– Acusaciones y sanciones –

Washington hace años que acusa a Caracas de ser un Estado en manos de narcotraficantes.

Además de las acusaciones formales contra el propio Maduro en un tribunal de Nueva York, dos de sus sobrinos fueron detenidos en Haití en 2016, acusados de narcotráfico.

Franqui Francisco Flores de Freitas y su primo Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados en 2017 en Nueva York, y liberados posteriormente por el presidente demócrata Joe Biden, a cambio de siete presos estadounidenses en Venezuela.

El Departamento del Tesoro retomó ahora el caso y anunció nuevas sanciones en su contra; así como contra otro sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, y seis navieras que transportan crudo venezolano.

Washington ha desplegado una considerable fuerza de ataque y disuasión en la zona, con el mayor portaviones del mundo, decenas de cazas y miles de marines.

Además, Trump dijo que dio luz verde a su agencia de inteligencia, la CIA, para operar dentro de Venezuela.

La opositora Machado aseguró en Oslo que Estados Unidos le ayudó a salir del país.

«Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado», afirmó ante periodistas.

