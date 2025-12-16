EEUU y Paraguay firman un acuerdo de cooperación militar

Estados Unidos y Paraguay firmaron este lunes un acuerdo de cooperación militar que «establece un marco claro para la presencia y las actividades» del personal estadounidense en el país sudamericano, informó el Departamento de Estado.

El Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) fue firmado en Washington por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

El pacto facilita «el entrenamiento bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses compartidos en materia de seguridad», según detalló un comunicado.

«Si observamos el problema fundamental en el hemisferio, el más grave que enfrentamos es el de estas organizaciones terroristas transnacionales, que en muchos casos no son terroristas por ideología, sino que tienen una base financiera y económica», declaró Rubio en la firma del pacto.

«Necesitamos socios sólidos en la región que entiendan que esa es la mayor amenaza en nuestro hemisferio. Y podemos hacerlo de una manera que también respete la soberanía de nuestros países socios», añadió.

Paraguay y Estados Unidos han estrechado su relación desde el regreso del presidente republicano Donald Trump al poder en enero.

Rubió visitó Paraguay en febrero y en agosto ambos países firmaron un acuerdo sobre solicitudes de asilo.

Estados Unidos cuenta con numerosos acuerdos SOFA en todo el mundo, para acordar el marco legal, las responsabilidades y derechos del personal militar cuando se encuentra bajo una jurisdicción extranjera.

