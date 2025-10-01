The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
EEUU y sus aliados reducen su presencia militar en Irak

Las fuerzas estadounidenses y aliadas han comenzado a reducir su presencia en Irak, anunció el miércoles el Pentágono, más de diez años después de una misión destinada a acabar con el grupo yihadista Estado Islámico (EI). 

Tras meses de conversaciones, Washington y Bagdad acordaron el año pasado un calendario para la retirada progresiva de las tropas de la coalición internacional de Irak, creada en 2014 para ayudar a las fuerzas locales a recuperar territorios tomados por el EI en este país y en la vecina Siria. 

Actualmente son «poco más de 900», de los 2.000 que había a principios de año, explicó una fuente del Pentágono, bajo anonimato, a periodistas.

La coalición tenía que abandonar las bases en el territorio federal de Irak antes de septiembre de 2025 y en el Kurdistán autónomo, en el norte del país, antes de septiembre de 2026. 

El alto funcionario de Defensa declaró a los periodistas que Estados Unidos estaba «en proceso de realizar la transición», y que la mayoría de la fuerza restante permanecerá en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

«Simplemente no hay necesidad de soldados estadounidenses en el Irak federal para llevar a cabo una misión contra el EI. Irak es perfectamente capaz de hacerlo por sí mismo», explicó.

Las tropas en Erbil se centrarán «en Siria», agregó, y la coalición internacional continuará durante un año sus operaciones en este país, desde el Kurdistán iraquí.

«Esta reducción refleja nuestro éxito conjunto en la lucha contra el EI y marca un esfuerzo para avanzar hacia una asociación de seguridad sostenible entre Estados Unidos e Irak», declaró en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

«El gobierno estadounidense continuará coordinándose estrechamente con el gobierno iraquí y los miembros de la coalición para garantizar una transición responsable», agregó.

