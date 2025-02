Efemérides del 14 de febrero

5 minutos

En un 14 de febrero, pero de 1967, catorce países iberoamericanos firman el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido también como la ‘Declaración de Tlatelolco’.

Otras efemérides

1503.- Una Real Cédula de Isabel la Católica designa los oficiales reales que dirigirán la Casa de Contratación de Indias, creada para fomentar el comercio y la navegación en los territorios españoles en ultramar.

1556.- El Arzobispo de Canterbury Tomás Cranmer es degradado por Roma de sus órdenes sagradas por su compromiso con la Reforma inglesa.

1642.- Un voraz incendio abrasa completamente la ciudad de México.

.- 1779.- El navegante y capitán de la Marina Real británica, James Cook, es asesinado en Hawai por habitantes de la isla.

1895.- ‘La importancia de llamarse Ernesto’ del escritor irlandés Oscar Wilde, una obra teatral sobre las costumbres de la sociedad británica, se estrena en el St. James’ Theatre de Londres.

1831.- El general y político Vicente Guerrero, líder independentista y presidente de México, es fusilado.

1902.- La Alianza Internacional para el Sufragio Femenino se constituye en Washington.

1903.- Los imperios británico y alemán y el Reino de Italia acuerdan levantan el bloqueo naval a los puertos venezolanos a cambio del pago de deudas.

1912.- Arizona es admitido como el cuadragésimo octavo estado de los Estados Unidos.

1918.- El Gobierno soviético liderado por Vladimir Lenin establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano y el 1 de febrero pasa a ser directamente el 14 de febrero.

1924.- La multinacional tecnológica estadounidense CTR (Computing Tabulating Recording) es renombrada como IBM (International Business Machines).

1927.- Un fuerte terremoto causa más de 600 víctimas en Yugoslavia.

1939.- Botado en Kiel (Alemania) el acorazado ‘Bismarck’, el mayor de la marina de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial.

1946.- El Gobierno laborista británico promulga la ley que nacionaliza el Banco de Inglaterra, el más antiguo de los bancos nacionales de Europa.

.- Se estrena en los Ángeles la película estadounidense ‘Gilda”’ de Charles Vidor, que pasaría a la historia cinematográfica por la escena en que Rita Hayworth es abofeteada por Glenn Ford.

1948.- Argentina y Venezuela firman un tratado de intercambio de carne por petróleo.

1950.- Mao Zedong y Iósif Stalin firman en Moscú (URSS) el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua Chino-soviético.

1967.- El diario New York Times anuncia el hallazgo de unos manuscritos del genio renacentista Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1970.- El grupo británico de rock The Who graba ‘Live at Leeds’, su primer álbum en vivo, considerado uno de los mejores directos de todos los tiempos.

1972.- México establece relaciones diplomáticas por primera vez con la República Popular de China.

1983.- Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado de instigar la matanza en los campos de palestinos de Sabra y Chatila (Beirut).

1988.- El presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, obtiene su séptima reelección con el 89 % de los votos y acusaciones de fraude electoral.

1989.- El ayatollah Jomeini emite una fatua por la que condena a muerte por blasfemo a Salman Rushdie, autor de ‘Los versos satánicos’.

2003.- La oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, es sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar.

2005.- Youtube, el principal servicio global de transmisión de vídeos en Internet, activa su dominio web.

2006.- La casa de subastas neoyorquina Sotheby’s vende la fotografía del artista estadounidense Edward Steichen ‘The Pond-Moonlight’ por 2,9 millones de dólares, una cifra récord por una instantánea hasta esa fecha.

.- Sophos detecta el primer virus que ataca el sistema operativo de los ordenadores de Apple, el Mac OS X, un troyano denominado Leap-A que se extiende a través del programa de mensajería iChat.

2012.- Un incendio en la cárcel de Comayagua (Honduras) provoca la muerte de 360 presos.

2018.- Un joven mata a 17 personas en un tiroteo en una escuela de Florida (EE.UU.).

Nacimientos

1898.- Jorge Mañach, escritor y político cubano.

1942.- Michael Bloomberg, político estadounidense, fue alcalde de Nueva York.

1943.- Marceo Parker, saxofonista de jazz estadounidense.

1944.- Alan Parker, cineasta británico.

1945.- Príncipe Soberano Hans Adam II de Liechtenstein.

1947.- Tim Buckley, músico estadounidense.

1949.- Rafael A. Calderón, ex presidente de Costa Rica.

1959.- Victor Mendes, matador de toros portugués.

1964.- Gianni Bugno, campeón ciclista italiano.

1987.- Edinson Cavani, futbolista uruguayo.

1992.- Christian Eriksen, futbolista danés.

1994.- Becky Hill, cantante y compositora inglesa.

Defunciones

1400.- Ricardo II, rey inglés.

1831.- Vicente Guerrero, insurgente independentista mexicano.

1929.- Tom Burke, atleta estadounidense.

1952.- Maurice De Waele, ciclista belga.

1975.- P.G. Wodehouse, escritor inglés.

2004.- Marco Pantani, ciclista italiano.

2009.- Louei Bellson, bateria de jazz estadounidense.

2014.- Pedro Arregi, cocinero español.

2015.- Michele Ferrero, empresario italiano.

2020.- Reinbert de Leeuw, director de orquesta, pianista y compositor holandés.

2021.- Carlos Menem, político argentino, fue presidente del país.

2022.- Borislav Ivkov, ajedrecista serbio.

2023.- Friedrich Cerha, compositor austriaco. EFE

doc/jac