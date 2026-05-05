Egipto se solidariza con Sudán contra Etiopía y alerta sobre extensión de guerra sudanesa

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El Cairo, 5 may (EFE).- Egipto se solidarizó este martes con Sudán, país que acusó a Etiopía de involucrarse en la guerra sudanesa a través de atacar con drones su territorio, advirtiendo de una posible extensión del conflicto sudanés a nivel regional.

«Egipto expresa su profunda preocupación, condena y desaprobación ante el creciente ritmo de los ataques que, según se indica, se originaron en el territorio de uno de los países vecinos», apuntó el ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado, sin nombrar explícitamente a Etiopía.

Alertó de que ello «amenaza con ampliar el alcance del conflicto y extender sus repercusiones a su entorno regional, frustrando así los incansables esfuerzos liderados por Estados Unidos (…) para alcanzar una tregua humanitaria que establezca un alto el fuego» e iniciar un proceso político que ponga fin a la guerra sudanesa.

El comunicado de Egipto, vecino al norte de Sudán, llega pocas horas después de que el Gobierno sudanés acusara de forma directa a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Etiopía, vecino del sur de Sudán, del lanzamiento de drones contra instalaciones civiles y del Ejército sudanés, enfrentado desde 2023 con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Jartum afirmó que tiene «pruebas» de que esos drones, incluido el de este lunes contra el Aeropuerto Internacional de Jartum, son «emiratíes» y fueron lanzados desde un aeropuerto etíope.

«Egipto condena en los términos más enérgicos el ataque con drones contra el Aeropuerto Internacional de Jartum, que representa una flagrante violación de la soberanía de Sudán, una amenaza a la seguridad de las instalaciones civiles y una afrenta a las capacidades del hermano pueblo sudanés», recalcó Exteriores.

«Además es una peligrosa escalada que complicaría la situación humanitaria y de seguridad en el hermano Sudán», añadió la nota, tras reafirmar «el rechazo de Egipto a toda forma de injerencia extranjera en los asuntos sudaneses», e insistir en la «necesidad de comprometerse con la política de buena vecindad».

Egipto, que ha acogido a más de un millón de refugiados sudaneses por el conflicto en el vecino del sur, ha manifestado en varias ocasiones abiertamente su «pleno apoyo» al Ejército sudanés, como «una institución del Estado de Sudán», en su guerra contra las FAR.

Sudán, que se independizó del gobierno egipcio-británico en 1956, se encuentra inmerso en una devastadora guerra entre el Ejército y las FAR desde abril de 2023, que ha devastado el país, provocado la muerte de centenares de miles de personas y originado la peor crisis de hambre y desplazamiento del planeta.

Tanto El Cairo como Jartum mantienen una disputa con Adís Abeba por la construcción por este último de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por su nombre en inglés) que consideran una «amenaza existencial» que afectaría a sus cuotas del agua del río Nilo. EFE

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