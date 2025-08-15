Ejército de Perú sostiene enfrentamientos armados con remanente de Sendero Luminoso

2 minutos

(Cambia a singular el número del verbo del titular)

Lima, 15 ago (EFE).- Militares peruanos sostienen este viernes enfrentamientos armados contra el remanente de la organización armada Sendero Luminoso que persiste en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país, según anunció en un comunicado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Los enfrentamientos se registran en el entorno de Vizcatán del Ene, un bastión donde persiste el autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), el grupo armado que lidera Víctor Quispe Palomino (‘Camarada José’) y que opera en este lugar en alianza con el narcotráfico. Los enfrentamientos se desencadenaron a raíz de un operativo militar iniciado a las 2:00 hora local (7:00 GMT) dirigido contra campamentos de este grupo localizados en Vizcatán del Ene.

Al llegar a la zona, de acuerdo al Comando Conjunto, los militares encontraron “una respuesta hostil de presuntos delincuentes terroristas, que abrieron fuego con armamento colectivo” contra las aeronaves que brindaban apoyo a las fuerzas terrestres.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que la actividad militar continúa de “manera ininterrumpida”.

En este operativo participan miembros del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), el Comando Especial del VRAEM y el Frente Policial VRAEM.

El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por Abimael Guzmán, ya fallecido, que desató un conflicto armado interno entre 1980 y 2000 que causó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). EFE

lag/fgg/mf