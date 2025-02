Ejército de Sudán dice que no habrá alto el fuego en Ramadán si continúa asedio en Darfur

Jartum, 8 feb (EFE).- El líder militar de Sudán, Abdelfatah al Burhan, dijo este sábado que no habrá un alto el fuego durante el mes sagrado musulmán de ramadán si antes el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) no levanta el asedio en la ciudad de Al Fasher, el último bastión del Ejército en la región occidental de Darfur.

Al Burhan hizo esta afirmación en una entrevista retransmitida por la cadena estatal SudanTV, donde aseguró que las Fuerzas Armadas no negociarán con los rebeldes «a excepción si se trata de deponer las armas».

Habitualmente, los conflictos en Sudán y en otros países de mayoría musulmana observan breves treguas durante el mes sagrado de ayuno, que este año tendrá lugar en marzo, pero el Ejército sudanés ha sido tajante ante los grandes avances que han hecho sus fuerzas para recuperar el control de la capital, Jartum.

De hecho, el Ejército anunció de madrugada que logró «liberar» el estratégico barrio de Kafuri de Jartum Norte, al norte de la capital y desde donde las Fuerzas Armadas están avanzando para completar su cerco desde múltiples ejes en la ciudad, controlada por las FAR desde el inicio del conflicto en abril de 2023.

Por otra parte, Al Burhan -que también es el presidente del Consejo Soberano sudanés, el máximo órgano de gobierno controlado por la cúpula militar- se reunió con diferentes representantes de las fuerzas políticas en el marco del proceso de diálogo realizado en los últimos meses para abordar la transición en el país.

El general reiteró en la entrevista que se acordará la designación de un primer ministro civil y que los militares no intervendrá en sus labores: «Lo importante es que nosotros, como Ejército, no vamos a intervenir con el primer ministro civil, que gobernará libremente», aseguró.

Asimismo, indicó que se formará un gobierno de «ministros tecnócratas independientes», tal y como han acordado las diferentes fuerzas políticas, sin aportar más detalles.

La guerra en Sudán se ha saldado con decenas de miles de muertos y ha obligado a más de 11 millones de personas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazados del planeta, según Naciones Unidas. EFE

