Ejecutan en Florida a un hombre por un doble asesinato en 1990

Un hombre de 64 años fue ejecutado con inyección letal en el estado de Florida este martes por los asesinatos de dos jefes en 1990. Es la 34ª ejecución en Estados Unidos en lo que va de año.

Victor Jones fue ejecutado a las 18H13 locales (23H13 GMT) en una prisión estatal cerca de Jacksonville, informó el Departamento de Correccionales e Florida en su sitio web.

Jones apuñaló a Jacob Nestor, de 67 años, y a Matilda Nestor, de 66, durante un robo poco después de empezar a trabajar en su empresa en Miami.

Antes de morir por sus heridas, Jacob disparó a Jones en la cabeza.

La Corte Suprema de Florida se negó a detener la ejecución de Jones después de escuchar argumentos de que el hombre tenía una discapacidad intelectual y que sufrió abuso en un reformatorio cuando era adolescente.

En lo que va de año, 34 personas han recibido la pena capital en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2014, cuando fueron ejecutados 35 presos.

Florida, con 13, es el estado con mayor número de ejecuciones este años, seguido por Texas (5) y Carolina del Sur y Alabama (4).

El método más común para llevar a cabo ejecuciones en Estados Unidos es la inyección letal, pero también se han registrado casos de pelotones de fusilamiento e hipoxia por inhalación de nitrógeno, una práctica que Naciones Unidas ha denunciado por ser cruel e inhumana.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. El presidente Donald Trump hizo un llamado a la expansión de la pena de muerte para «los crímenes más atroces».

