El ‘Turco’ Mohamed asegura que el Toluca se alista para una final de detalles

2 minutos

Toluca (México), 9 dic (EFE).- El argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, entrenador del Toluca mexicano, aseguró este martes que su equipo está preparado para una dura serie en la final del torneo Apertura que se definirá por poco margen, esta semana contra el Tigres UANL.

«Será una final pareja, en la que los detalles van a marcar el rumbo», señaló el ‘Turco’ a los medios.

Toluca fue líder de la fase regular del Apertura con el mejor ataque y la segunda defensa más segura, este jueves visitará a los Tigres del estratega argentino Guido Pizarro y el domingo lo recibirá en el cierre del campeonato.

«Vamos a enfrentar a un rival de jerarquía acostumbrado a estos escenarios. Nosotros estamos recién subiendo seguido al escenario, pero el plantel de Tigres trae historia tiene experiencia y sabemos que será una final muy difícil», agregó.

Mohamed mostró optimismo por el buen momento de forma de su equipo y, aunque presumió el gran año de que han tenido, insistió en la importancia de completarlo con el título del Apertura.

«Estamos en gran condición, felices haciendo recuento del año que hicimos, pero queremos coronarnos con lo máximo. No hay nada que reprochar, estamos disfrutando la semana, aunque queremos ganar», insistió.

Toluca saldrá por un buen resultado el jueves en casa de su rival con la idea de regresar a su estadio en buena situación para ganar el título el domingo.

El equipo tendrá su bujía ofensiva en el portugués Paulinho, líder de los goleadores, pero tiene en duda al complemento del europeo, el mexicano Alexis Vega, lesionado.

«Veremos cómo se va sintiendo; esperamos tenerlo, pero en el Toluca el trabajo en equipo suple las grandes individualidades», concluyó el técnico.EFE

gb/laa