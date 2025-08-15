The Swiss voice in the world since 1935

El 67,2 % de la población de la capital de Paraguay está en edad de trabajar

Asunción, 15 ago (EFE).- El 67,2 % de los habitantes de la capital paraguaya, Asunción, se encuentra en edad de trabajar al pertenecer al rango de edad entre los 15 y 64 años, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con motivo de la celebración de los 488 años de fundación de la ciudad.

«Asunción está en su mejor momento demográfico porque la mayoría de su población está en edad de trabajar», destacó en un video el director del INE, Iván Ojeda.

El 20,6 % de los asuncenos tiene entre cero y 14 años y el 12,2 % son mayores de 65 años, añadió el funcionario.

Asunción tiene 464.185 habitantes, de los cuales el 51,1 % son mujeres y el 48,9 % hombres, informó el INE en un comunicado.

Las estimaciones del INE señalan que la esperanza de vida al nacer en las mujeres pasará de los 78,8 años en 2025 a los 79,6 años en 2030. En el caso de los hombres, se estima que este indicador aumente desde los 72,6 años a los 73,5 años durante el mismo período.

Según los datos del INE, las mujeres en Asunción tienen 1,68 hijos en promedio en 2025, un número que se mantendrá en ese nivel hasta 2030.

También se pronostica que la tasa de mortalidad en Asunción, que en 2025 se ubica en 8,3 defunciones por cada 1.000 habitantes, suba a 8,8 decesos para 2030, según la institución.

Por otra parte, destacó que en la capital existen casi 60 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y adolescentes menores a 15 años.EFE

