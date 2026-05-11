El 77 % de padres pide a los gobiernos leyes para controlar a empresas de IA en Europa

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Copenhague, 11 may (EFE).- El 77 % de los padres pide a los gobiernos leyes para controlar a las empresas de inteligencia artificial (IA), según una encuesta realizada en España y otros tres países europeos por la organización estadounidense Common Sense Media.

El sondeo, difundido la víspera de una conferencia internacional sobre IA y jóvenes en el Parlamento danés, apunta a que solo el 14 % de los padres confía en que las compañías de IA vayan a innovar de forma responsable sin necesidad de regulaciones.

El estudio -que incluye también a Dinamarca, Holanda y Polonia- revela una falta de confianza en esas firmas: solo el 8 % de los padres y el 27 % de los jóvenes confía en que prioricen la protección de los menores.

Dos de cada tres padres creen que la IA supondrá un cambio tan dramático como supusieron la electricidad o internet y el 40 % confía en que ayudará a la sociedad a largo plazo, un porcentaje que aumenta al 59 % en el caso de los jóvenes encuestados, con edades entre los 12 y los 17 años.

La percepción sobre la IA y su uso difiere también de padres a hijos: el 38 % de los jóvenes la usa a diario o la mayoría de los días frente al 23 % de los adultos.

Casi uno de cada tres adolescentes están interesados en herramientas que usen IA para ayudarles a aprender, aunque el 78 % admite que deberían aprender a pensar de forma crítica sin IA y el 27 % reconoce que ese instrumento les hace estar menos motivados para hacerlo por su cuenta.

Mientras la mitad de los jóvenes espera un impacto positivo de la IA en su aprendizaje, ese porcentaje baja al 22 % en el caso de los padres.

El 71 % de los adolescentes y el 66 % de los padres está a favor de que las escuelas enseñen a los alumnos a utilizar la IA de forma responsable, creando una base común para futuras políticas y uso práctico.

Los jóvenes españoles, los más preocupados por su futuro económico por la IA

De acuerdo con el sondeo, el 48 % de los jóvenes españoles están preocupados por su futuro económico a causa de la IA, casi tres veces más que el porcentaje de daneses; y el 36 % cree que la IA hará más difícil encontrar trabajo, el número más elevado en los cuatro países estudiados.

El 59 % de los adolescentes españoles cree que los programas de IA tendrán un impacto positivo en su aprendizaje, el porcentaje más alto en los cuatro países.

Los padres españoles son los que más creen (75 %) que la inteligencia artificial cambiará su vida de forma dramática.

Los jóvenes españoles son los más entusiastas sobre el impacto a largo plazo de la IA (63 %) y el 82 % está interesado en recurrir a ese tipo de herramientas para su aprendizaje.

El estudio será presentado mañana en la conferencia ‘Mantener seguros a nuestro niños y familias en la era de la IA’, impulsada por Common Sense Media, una organización sin fines de lucro dedicada a la seguridad en línea de los niños, y la oenegé Save the Children.

La conferencia será inaugurada por el rey Federico X de Dinamarca y en ella intervendrán, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y por videoconferencia, la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. EFE

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