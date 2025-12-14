El abogado Cristian Portilla es elegido nuevo alcalde de la quinta ciudad de Colombia

Bogotá, 14 dic (EFE).- El abogado de derechas Cristian Portilla fue elegido este domingo nuevo alcalde de Bucaramanga, la quinta mayor ciudad de Colombia y capital del departamento de Santander (noreste), para liderar la administración municipal durante los próximos dos años, tras la salida anticipada de su antecesor.

Según la Registraduría Nacional, con el 100 % del preconteo, Portilla obtuvo el 45,66 % de los votos, superando al ingeniero de transporte Carlos Bueno, quien también figuraba entre los favoritos en las encuestas, pero finalmente alcanzó el 18,90 %.

«Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde», celebró el elegido en redes sociales.

Portilla, quien inscribió su candidatura con la coalición ‘Con paso firme Bucaramanga avanza’, integrada por el Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical, había sido asesor privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, elegido para el periodo 2024-2027 y destituido en agosto pasado por el Consejo de Estado por doble militancia.

Salvo ese antecedente, esta es la primera incursión de Portilla en la política electoral. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector judicial, donde ocupó cargos en la Contraloría y la Fiscalía, además de dirigir su propia firma de abogados.

Estas elecciones atípicas en Bucaramanga marcaron además un hito en la modernización del sistema electoral colombiano al ser las primeras en implementar la verificación de identidad mediante biometría facial.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció formalmente desde la capital de Santander que esta tecnología estará presente en 60.000 mesas de votación en las elecciones legislativas y presidenciales que Colombia celebrará en 2026.

«Hemos avanzado mucho en acciones de integridad electoral en Colombia y una de ellas es la implementación de la biometría facial como mecanismo para luchar contra la suplantación de sufragantes o la falsa identidad», declaró Penagos a la prensa. EFE

