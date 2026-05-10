El activista Abukeshek, recién deportado por Israel: «Hay que seguir movilizándonos»

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Jerusalén, 10 may (EFE).- El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud, llamó este domingo a continuar la movilización por los palestinos después de permanecer privado de libertad durante seis días en Israel y justo antes de volar desde Grecia de regreso a España.

«Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres. Hemos escuchado los testimonios sobre sus torturas y violaciones de derechos diarias. Hay que seguir movilizándonos, no podemos olvidar a los prisioneros palestinos», dijo Abukeshek desde Atenas, en un vídeo publicado por la Flotilla Global Sumud en X.

El activista hizo esas declaraciones desde la capital griega antes de que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, confirmara que ya había embarcado en un vuelo rumbo a España, por lo que se espera que aterrice en Barcelona en las últimas horas.

En su vídeo, Abukeshek añadió que escuchó «las voces» de quienes le apoyaron en el exterior, desde sus compañeros de la Flotilla o familiares hasta su equipo de abogados de Adalah (el centro legal pro derechos humanos que lo representó en Israel), pero que la misión «no ha acabado».

«Tenemos que seguir movilizándonos hasta que Palestina sea libre. Esto es solo un paso del camino, nuestros colegas (Flotilla) siguen navegando (hacia Gaza). Levántense en cada rincón del mundo», reiteró el activista hispanopalestino.

Ávila, en Egipto a la espera de volar a Brasil con escala en Etiopía

Adalah, que también ha representado legalmente al activista brasileño Thiago Ávila -igualmente miembro de la Flotilla- en Israel, dijo a EFE que este último está ahora en Egipto, después de abandonar territorio israelí por el cruce fronterizo de Taba, y que desde El Cairo volará a Adís Abeba (Etiopía) para después desplazarse por vía aérea a Brasil.

El mencionado centro pro derechos humanos había anunciado antes que recibió la «confirmación oficial» de que ambos integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron «liberados y deportados» por autoridades israelíes.

«Si bien ahora están libres, Adalah condena todo el proceso como una flagrante violación del derecho internacional. Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en total aislamiento y los malos tratos a los que fueron sometidos», indicó la organización en un comunicado.

Además, agregó que el «uso de la detención y el interrogatorio» contra activistas y defensores de los derechos humanos es «un intento inaceptable» por parte de Israel de «reprimir la solidaridad global con los palestinos en Gaza».

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había comunicado la deportación de Abukeshek y Ávila, a quienes calificó como «provocadores profesionales», y aseguró que no permitirá «ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza».

Abukeshek y Ávila, que fueron detenidos por la Marina israelí en aguas internacionales durante la madrugada del jueves 30 de mayo, se encontraban en huelga de hambre desde su arresto, intensificada por Abukeshek la noche del pasado 5 de mayo al negarse también a beber agua.

Los dos han sido interrogados durante horas, pero no existen cargos formales contra ellos.

La ONU había pedido a Israel la liberación «inmediata e incondicional» de los dos activistas y había subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza; el objetivo de esta flotilla que también fue interceptada por Israel el año pasado. EFE

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