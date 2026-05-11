El activista panafricanista Kémi Séba dice que teme por su vida si es extraditado a Benín

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Nairobi, 11 may (EFE).- El activista beninés panafricanista Kémi Séba, reclamado en su país por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado abril en Sudáfrica, aseguró este lunes que teme por su vida si es extraditado a Benín.

Durante una audiencia sobre su solicitud de libertad bajo fianza en el Tribunal Regional de Pretoria, Séba declaró que no había vuelto a Benín desde mayo de 2024, alegando temor por su vida y persecución política.

«Tengo un temor fundado, no sólo percibido, sino real, de que mi vida correría peligro si regresara a Benín bajo su actual gobierno», dijo el activista, según una declaración jurada leída por su abogado, Bill Kobras, ante el tribunal, según recogieron medios locales.

Séba, de 45 años, alegó que ese temor es el motivo por el que permaneció más tiempo del permitido por su visado de visitante en Sudáfrica -caducado a finales de febrero- y confirmó su intención de solicitar asilo en Sudáfrica.

El caso se aplazó hasta el próximo 19 de mayo para los alegatos finales y la decisión sobre la libertad bajo fianza.

La Fiscalía de Benín informó el pasado 20 de abril de que está preparando una petición de extradición del activista beninés.

Séba, cuyo verdadero nombre es Stellio Gilles Robert Capo Chichi, fue detenido el pasado 13 de abril en Pretoria junto a dos coacusados: su hijo, Khonsou Seba Capo Chichi, y un individuo identificado como François van der Merwe.

El activista, líder de la ONG Panafricanista, y su hijo fueron arrestado en un centro comercial de Pretoria junto a Van der Merwe, quien está acusado de cargos relacionados con facilitar el tránsito ilegal hacia Zimbabue a través del río Limpopo, país desde donde tenían previsto viajar a Europa.

Nacido en Francia y de padres benineses, Séba fue despojado de su nacionalidad francesa en 2024 y es conocido por sus diatribas contra Francia y los gobiernos africanos aliados de París, al mismo tiempo que se dedica a sensibilizar en torno al pensamiento panafricanista.

Séba también fue líder de la Tribu Ka, un grupúsculo radical negro y antisemita disuelto por el Gobierno francés tras ser responsable de incidentes en el barrio judío de París en mayo de 2006.

Benín emitió el pasado 12 de diciembre una orden de arresto contra el activista por «incitar a la rebelión», después de que éste expresara su apoyo al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

El día de la intentona golpista, mientras soldados amotinados afirmaban en televisión haber derrocado al presidente beninés, Patrice Talon, Séba publicó un video declarando que era «el día de la liberación» para el país de África occidental.

El golpe fue sofocado horas después por las Fuerzas Armadas beninesas con apoyo del Ejército de la vecina Nigeria. EFE

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