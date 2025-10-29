El actor Daniel Radcliffe vuelve a Broadway con la obra ‘Every Brilliant Thing’

2 minutos

Nueva York, 29 oct (EFE).- El actor Daniel Radcliffe, reconocido especialmente por su papel en la saga de películas ‘Harry Potter’, volverá a los escenarios de Broadway (Nueva York) el próximo febrero para protagonizar la obra de teatro ‘Every Brilliant Thing’.

La obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de «las mejores cosas del mundo» para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

En ‘Every Brilliant Thing’ se busca, además, la participación del público.

«Hay algo en la naturaleza de esta obra y en la conexión que se establece constantemente con el público, desde antes incluso de que comience la representación, que me intriga y me emociona mucho», expresó el actor británico en una entrevista con The New York Times.

Las funciones previas comenzarán el 21 de febrero en el teatro Hudson y el estreno oficial de la obra tendrá lugar el 12 de marzo, donde se representará hasta el 24 de mayo.

Esta no es la primera vez de Radcliffe en Broadway, donde debutó en 2007 con la obra ‘Equus’.

En 2024 ganó su primer premio Tony, a mejor actor de reparto en un musical, por su papel en el musical ‘Merrily We Roll Along’, en el que actuó junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez.

Además, también ha formado parte de otras piezas de teatro como ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’ o ‘The LifeSpan of a Fact’.

«Me encanta trabajar en Nueva York y trabajar sobre el escenario. (..) Quiero seguir encontrando motivos para volver a Broadway mientras mi físico me lo permita», afirmó Radcliffe al New York Times.

‘Every Brilliant Thing’ debutó en Edinburgo (Escocia) en 2014 y ese mismo año llegó a los escenarios Off-Broadway de Nueva York.

La obra ha llegado a más de 80 países y actualmente se representa en Londres con la actriz Minnie Driver como protagonista. EFE

asg/nqs/rf