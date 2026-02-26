El acuerdo Mercosur-UE queda a un paso de ser ratificado por el Congreso en Uruguay

El Senado de Uruguay aprobó este miércoles por unanimidad el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se espera sea refrendado el jueves por la Cámara de Diputados.

Uruguay busca ser el primer país del bloque sudamericano, que comparte con Argentina, Brasil y Paraguay, en ratificar el acuerdo con la UE, firmado en enero en Asunción tras un largo proceso de negociación iniciado en 1999.

«Este es el acuerdo más importante en materia comercial que va a estar aprobando el Parlamento Nacional a lo largo de su historia (…) nos va a permitir dar un salto en la calidad del desarrollo productivo del país», aseguró el senador de la izquierda oficialista Daniel Caggiani, al abrir el plenario que tras ocho horas de debate aprobó el documento y lo pasó a la Cámara Baja.

El acuerdo busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo al eliminar progresivamente aranceles y abrir cuotas de exportación de bienes entre los 27 Estados de la Unión Europea y los cuatro miembros fundadores de Mercosur, un universo de más de 700 millones de personas.

El pacto prosperó pese a la resistencia de varios países europeos, encabezados por Francia, preocupados por el impacto que pueda ocasionar en su agricultura y ganadería.

Esos reparos llevaron a que el Parlamento Europeo remitiera el documento a la justicia en enero, lo que pausó su aplicación formal. Sin embargo, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.

En el Mercosur, el acuerdo tiene amplio respaldo y se prevé que en los próximos días se concrete su ratificación parlamentaria.

En Brasil se iniciará el trámite parlamentario esta semana y se espera que en días se termine el proceso con éxito.

Argentina ya aprobó el acuerdo en la Cámara de Diputados y al igual que Uruguay podría ser ratificado el jueves por el Senado. Paraguay lo ratificaría en los primeros días de marzo.

