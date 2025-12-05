El acusado por intento de atentado cree que las elecciones de 2020 en EEUU fueron fraude

2 minutos

Washington, 5 dic (EFE).- El acusado de un intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata la noche antes del asalto al Capitolio de 2021 considera que las elecciones de 2020 que perdió Donald Trump fueron un fraude, informó este viernes la cadena CNN.

Durante un interrogatorio con el FBI, Brian Cole, detenido el jueves tras más de cinco años de investigación, aseguró que las presidenciales de 2020 fueron «fraudulentas», lo que podría haber motivado el intento de atentado.

Según informaron a la CNN fuentes conocedoras del proceso, Cole hizo múltiples declaraciones y pasó varias horas con los investigadores.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, declaró a Fox News el jueves que el FBI entrevistó de forma prolongada al sospechoso, pero no dio más detalles.

Cole está acusado por el hallazgo de bombas caseras frente a las sedes del Partido Republicano y Demócrata. Nadie resultó herido por las bombas, que fueron desactivadas por las autoridades, pero el FBI aseguró que ambas podrían haber sido letales.

La entonces vicepresidenta electa Kamala Harris estaba dentro de la sede demócrata cuando se encontró la bomba en el exterior del edificio y fue evacuada.

El 6 de enero de 2021, una turba de seguidores del presidente, Donald Trump, atacó la sede del Congreso para intentar impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Cinco personas perdieron la vida en los disturbios y hubo un centenar de heridos. Alrededor de 1.500 personas fueron acusadas o condenadas por su participación en el asalto, pero Trump las indultó en enero pasado tras volver al poder. EFE

lt/er/rf