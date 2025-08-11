The Swiss voice in the world since 1935

El aeropuerto de Ciudad de México reanuda su actividad tras fuertes lluvias del domingo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México restableció este lunes su actividad después de que las fuertes lluvias de la tarde-noche del domingo obligaran a suspender las operaciones aéreas.

En un comunicado publicado en la mañana del lunes, el aeropuerto detalló que debido a las precipitaciones, que pudieron alcanzar de 50 a 77 milímetros, se decidió detener la actividad ante los reportes de escasa visibilidad y los encharcamientos generados por la lluvia que provocaron daños en las terminales y el colapso del sistema de drenaje aeroportuario.

Las cuatro horas de suspensión para el desalojo del agua afectaron a 104 vuelos y 14.892 pasajeros que tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos del país.

«Para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica, como en las edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, se pusieron en operación equipos vactor y motobombas, a fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas, que posibilitaran la reanudación de las operaciones aéreas», explicó la Secretaría de Marina en el comunicado.

Hasta las 06.00 horas (12:00 GMT) de la madrugada no se restableció por completo el tráfico en la pista 05 derecha – 23 izquierda, casi seis horas después de la adecuación de la pista 05 izquierda – 23 derecha.

Desde el aeropuerto recomiendan a los pasajeros afectados contactar con su aerolínea para conocer el estado de los vuelos. EFE

dcb/jsm/ess

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR