El América de la española Irene Guerrero saldrá a consumar su pase a la final del Clausura

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México, 9 may (EFE).- El América de la española Irene Guerrero saldrá este domingo a confirmar su superioridad sobre el Toluca para consumar el pase a la final del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Las Águilas tienen en la bolsa el boleto a la serie por el título, luego de que en el juego de ida de la semifinal del jueves pasado aplastaron 1-7 al Toluca que dirige el francés Patrice Lair, quien ya anunció que una vez eliminado su equipo dejará el cargo de entrenador.

El América recibirá el domingo en el partido de vuelta de la semifinal a las ‘Diablas Rojas’ para, si no sucede un milagro, clasificarse a la octava final en la historia de la liga femenina mexicana que data del 2017.

De las siete veces que equipo capitalino ha llegado a esta instancia ha triunfado en dos y caído en cinco, las dos más recientes en el Apertura 2025, en el que fueron vencidas por los Tigres UANL, y en el Clausura 2025, cuando el Pachuca las superó.

En la otra llave, el Pachuca buscará sostener la ventaja de 2-0 que sacó el jueves anterior en el juego de ida ante el Monterrey, de la española Lucía García, que las recibirá el domingo para intentar remontar.

A las Rayadas, que terminaron la fase regular en la segunda posición de la tabla, les basta con vencer por dos tantos de diferencia, ya que el empate en el marcador global les otorgará la clasificación a la final por su mejor posición en la tabla, porque las Tuzas acabaron en el cuarto escalón.

Si el Pachuca, en el que juega Charlyn Corral, Pichichi con el Atlético de Madrid en el 2018, triunfa avanzará a la quinta final de su historia.

En las cuatro que ha disputado ha vencido en una y perdido en tres ocasiones.

El Monterrey, que es el segundo equipo más ganador de la liga femenina con cuatro títulos, intentará arribar a su octava final de liga, instancia en la que acumula tres tropiezos.

– Partidos de vuelta de las semifinales del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Domingo 10.05: América-Toluca y Monterrey-Pachuca.EFE

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